В ООН вважають, що Україні необхідно вдосконалити законодавство щодо вимушених переселенців



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з журналістами в Харкові.

Шимонович підкреслив, що звертатиметься з пропозицією до органів влади України покращити законодавство щодо вимушених переселенців. Він також наголосив, що на це питання повинна звернути увагу світова громадськість.

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«Я буду звертатися до органів влади України, щоб було вдосконалене законодавство, яке дозволить кращим чином зберігати права вимушених переселенців, надавати їм більше можливостей. Зрештою, я хотів би також підкреслити, що це питання повинно стати предметом занепокоєння й міжнародної спільноти. Точно такий месседж я передам і в Женеві, й у Нью-Йорку», - сказав представник ООН.