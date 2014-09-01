В ООН вважають, що Україні необхідно вдосконалити законодавство щодо вимушених переселенців
Помічних із прав людини Генерального секретаря Організації об’єднаних націй Іван Шимонович вважає, що Україні необхідно вдосконалити законодавство щодо вимушених переселенців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з журналістами в Харкові.
Шимонович підкреслив, що звертатиметься з пропозицією до органів влади України покращити законодавство щодо вимушених переселенців. Він також наголосив, що на це питання повинна звернути увагу світова громадськість.
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«Я буду звертатися до органів влади України, щоб було вдосконалене законодавство, яке дозволить кращим чином зберігати права вимушених переселенців, надавати їм більше можливостей. Зрештою, я хотів би також підкреслити, що це питання повинно стати предметом занепокоєння й міжнародної спільноти. Точно такий месседж я передам і в Женеві, й у Нью-Йорку», - сказав представник ООН.