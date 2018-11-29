Вселенський патріархат затвердив проект статуту майбутньої Української помісної церкви

Про це йдеться в комюніке Вселенського патріархату за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату.

Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Про це йдеться в комюніке Вселенського патріархату за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату, розміщеному на сайті церкви.

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«У контексті раніше прийнятого рішення Вселенського патріархату про надання автокефалії церкві України, а також в очікуванні надання патріархального та синодального томосу, Священий Синод схвалив проект конституційного статуту Української церкви», - йдеться в комюніке.

Зазначимо, що умовою для надання Українській церкві томосу є об'єднавчий собор, дата якого мала бути призначена під час засідання Синоду Константинопольського патріархату.

Об'єднавчий собор є одним з останніх етапів для створення незалежної (автокефальної) православної церкви - на ньому українські православні єпископи мають утворити нову церковну структуру та обрати предстоятеля, і вже він вирушить до Константинополя, аби співслужити зі Вселенським патріархом і отримати з його рук Томос.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.