Вселенський патріарх Варфоломій заявив Кирилу про намір дати Україні автокефалію - УПЦ КП

Один зі свідків-українців почув фразу, яку на виході кинув член делегації МП: "Там все вже було вирішено, ми нічого не змогли зробити"

Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу про намір надати Україні автокефалію.

Про це у Facebook повідомив речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря).

Зоря написав: "Перші вістки з переговорів на Фанарі: патріарх Кирил не досяг всього, заради чого їхав. Спочатку була зустріч у присутності всіх членів Синоду. Потім були перемовини тет-а-тет, лише з перекладом".

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"Зустріч завершилася перед 13.00. Очікувалося, що гості лишаться на обід, але вони відразу поїхали", - написав прес-секретар УПЦ КП і додав, що на запитання журналіста: "Ваше святейшество, ну как?" патріарх Кирил "відповів знервовано: "Хорошо, хорошо", але явно без задоволення, яке виявляє переговорник після успішних перемовин".

Пізніше, розповів Зоря, до журналістів вийшов митрополит Гальський Еммануїл, який був представником вселенського патріарха на святкуванні 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України у Києві у липні.

"Він зробив коротку заяву, сутність якої була у фразі: ми повідомили патріарху про рішення щодо подолання розділення в Україні та надання автокефалії, яке імплементується", - написав Зоря і зауважив, що пізніше очікується офіційний текст, тому виклад може бути не буквальним.

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"В цілому підсумок переговорів для України дає підстави для стриманого оптимізму", - заявив прес-секретар УПЦ КП.

Пізніше він додав до свого допису, що "один зі свідків-українців почув фразу, яку на виході кинув член делегації з РФ: "Там все было уже решено, мы ничего не смогли сделать".

"Також повідомляють про "українців у вишиванках", які на камери російських каналів говорили, що "нікакова Томаса нам нє нада". Традиційна тактика геббельс-TV. Мабуть, прилетіли з Москви одним бортом", - наголосив Зоря.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять Верховну Раду підтримати це звернення.

19 квітня парламент ухвалив постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха.

22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

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27 липня було оприлюднено послання патріарха Варфоломія, в якому той наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

В УПЦ КП не виключають, що збори єпископату Вселенського патріархату 1-3 вересня можуть обговорити питання про надання Томосу на автокефалію православній церкві в Україні.

За словами Зорі, "як очікується, перед зборами відбудеться чергова сесія Священного синоду Патріархату. Тематика зборів (СІНАКС) позначена як питання, пов'язані з матір'ю-церквою і ширше - з православ'ям. І те, і інше визначення дають підстави припускати, що мова піде про українське питання".