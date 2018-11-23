Вбивство Гандзюк: один з фігурантів справи втік з України – ЗМІ

За деякими даними, голова Херсонської обласної ради Мангер виїхав з України ще 20 листопада.

Один з фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк, яка керувала справами Херсонської міськради, виїхав з України.

Про це вранці в п'ятницю, 23 листопада, повідомив Telegram-канал The_Newsroom.

Відзначається, що голова Херсонської обласної ради та регіонального осередку партії "Батьківщина" Владислав Мангер вилетів з Києва до Парижа ще 20 листопада.

«Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк виїхав з України. Активісти забили на сполох ще вчора ввечері, ми перевірили і з'ясували, що це сталося ще кілька днів тому. За інформацією від наших джерел, очільник Херсонської облради та місцевої "Батьківщини" Владислав Мангер 20 листопада вилетів з Києва до Парижа», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗамовити напад на Гандзюк могли екс-учасники "русской весны", яких контролює поліція - мер Херсона

Нагадаємо, активісти називають Мангера "людиною, яка в деяких джерелах вказана одним із ймовірних замовників вбивства".

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі. Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб.

У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних - Миколу Новікова - у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під вартою утримують Сергія Торбіна і Микиту Грабчука, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів.

4 листопада Гандзюк померла

5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

Крім того, 12 листопада суд до 3 грудня арештував ще одного підозрюваному у співучасті у вбивстві Гандзюк - Ігоря Павловського, який був колишнім помічником народного депутата від "БПП" Миколи Паламарчука.