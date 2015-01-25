Дніпропетровщина через останні події на Донбасі переходить на спецрежим безпеки

Дніпропетровська область через різке погіршення ситуації на Донбасі переходить на спецрежим безпеки.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник.

Він повідомив, що у зв'язку з різким погіршенням ситуації в зоні АТО у Дніпропетровській ОДА відбулося засідання Ради Оборони області за участю керівників усіх силових відомств.

За словами Олійника, на засіданні прийнято ряд досить радикальних рішень із забезпечення безпеки області. "Рішення в зокрема стосуються цивільного населення для активізації пильності, а також власників приватних комерційних структур", - зазначив він.

Читайте такожМіліція посилено патрулює Маріуполь задля попередження мародерства (відео)"Ми переходимо на спеціальний режим життєдіяльності, ключовим пріоритетом є безпека й обороноздатність регіону", - повідомив Олійник.

За його словами, детальнішу інформацію буде оприлюднено на сайті Дніпропетровської ОДА.