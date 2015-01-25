У ЄС події в Маріуполі назвали "поверненням Європи у криваві роки західних Балкан"

Депутат ЄП наголосив, що те, що відбувається у Маріуполі, є "самим сумним підтвердженням того факту, що терористи, які фінансуються та підтримуються Росією, не дотримуються ніяких угод і відверто плюють на заклики припинити вогонь".

"Кров невинних маріупольців це кров, як лежить на Путіні, і він не уникне відповідальності. За гибель невинних людей стоїть безвідповідальна та безперспективна політика Росії. Всі заклики припинити вогонь повинні зараз пролунати дуже гучно, тому що не можна дозволити, щоб стрільба велася по мирному місту", - заявив він.

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Аушрявічюс порівняв Маріуполь із Сараєвим, назвавши події у цьому місці "поверненням Європи у криваві роки західних Балкан".