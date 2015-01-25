ОБСЄ підтверджує, що Маріуполь обстріляли з підконтрольної "ДНР" території

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ дійшли висновку, що обстріл Маріуполя вівся з території, підконтрольної так званій "ДНР".

Як повідомляє DW, про це йдеться у спеціальному звіті ОБСЄ.

На основі аналізу вирви від снаряду фахівці місії встановили, що ракети системи "Град" були випущені з північно-східного напрямку з району населеного пункту Октябрь (19 кілометрів від вулиці Олімпійська), а ракети системи "Ураган" - зі східного, з району населеного пункту Заїченко (15 кілометрів від вулиці Олімпійська).

Читайте такожУ керівництві ОБСЄ запропонували провести на Донбасі миротворчу операціюОбидва населені пункти перебувають під контролем так званої "ДНР", зазначається у звіті.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 24 січня, в результаті обстрілу Маріуполя бойовиками з "Градів" загинули 29 мирних жителів, ще 93 поранені госпіталізовано. Раніше повідомлялося про 30 загиблих.