Генсек ООН звинуватив бойовиків у порушенні угод після обстрілу Маріуполя

Про це йдеться у заяві прес-служби генсека, повідомляє Українська правда.

Він додав, що безвибірковий обстріл житлових районів є порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Крім того, генеральний секретар засудив вчорашній односторонній вихід лідерів бойовиків з угоди про припинення вогню і особливо їхні провокативні заяви про намір захопити більше територій. Це є подальшим порушенням їхніх зобов'язань згідно мінським угодам", – заявив він.

Він закликав всіх подвоїти зусилля задля дотримання мінських угод

"Мир, територіальна цілісність і стабільність України, нерозривно пов'язані з більш широким регіоном, повинні бути негайно відновлені", – додав Пан Гі Мун.

Як відомо, раніше ЄС, США та НАТО звинуватили у обстрілах Маріуполя бойовиків та Росію.