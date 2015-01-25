ОДА: Маріупольцям потрібно 70 тисяч квадратних метрів скла, шифер і цегла
12:57, 25 січня 2015Суспільство
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Губернатор Донеччини наголосив, що в місті немає паніки - є важкі наслідки.
Маріупольцям потрібно 70 тисяч квадратних метрів скла / Фото УНІАН
17 постраждалих під час обстрілу Маріуполя у суботу 24 січня лишаються у важкому стані. Про це у Маріуполі на брифінгу сказав очільник Донецької ОДА Олександр Кіхтенко, повідомляє кореспондент Громадського.
«Немає паніки, є важкі наслідки, 30 людей вбито, 95 поранено, з них 17 у важкому стані», – каже Кіхтенко.
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«70 тисяч квадратних метрів лише скла треба маріупольцям. Треба шифер, цегла…
Біля сотні приватних автомобілів пошкоджено. Це подарунок від нашої «братньої» Росії – прилетіли снаряди з напрямку Новоазовськ–Таганрог», – заявив він.
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