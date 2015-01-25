Близько 40 постраждалих під час обстрілу в Маріуполі перебувають у дуже важкому стані

Кількість загиблих і постраждалих в результаті атаки на Маріуполь станом на ранок неділі не змінилося - 30 загиблих, двоє з яких діти, загинули, поранення отримали 93 людини, передає ТСН.ua.

"30 осіб загинуло, з них двоє діток, 93 поранених, з них близько 40 осіб у дуже важкому стані, у них відірвані кінцівки, поранення черевної порожнини, голови. Дякувати Богу, за цю ніч ніхто не помер. Ситуація залишається стабільною, важкою, але жертв немає", - повідомив секретар Маріупольської міськради Андрій Федай.

Серед першочергових заходів секретар назвав проблему забезпечення теплом житлових будинків.

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"З самого ранку комунальні підприємства виходять розбирати завали і в першу чергу закривати вікна, де скло було вибите вибуховими хвилями. Ми зараз роздаємо плівку, щоб закрити вікна квартир", - сказав він.

Водночас Федай зазначив, що головне зараз - щоб кількість жертв не збільшилась.

"Нових обстрілів вночі не було. В цілому, ніч пройшла спокійно, навіть частина потерпілого мікрорайону нам вдалося підключити до світла. За сьогодні спробуємо підключити частину. Якщо військові дадуть коридор, також постараємося забезпечити доставку теплоносіїв в котельні, тому що зараз цей мікрорайон знаходиться і без світла, і без тепла".

Говорячи про руйнування, Федай розповів, що в цілому постраждали 53 багатоповерхових будинки, було зафіксовано 14 прямих попадань в будинку приватного сектору, постраждали 4 школи, 3 дитячих садка, згоріли магазини, автомобілі.

Нагадаємо, після того, як з'явилися дані про десятки загиблих в результаті обстрілу Маріуполя, ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко відхрестився від штурму міста. Але потім з'явилося відео, як Захарченко заявляє про наступ бойовиків на Маріуполь.