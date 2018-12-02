В Росії запевнили, що лікування українських полонених моряків проходить нормально

Денісова планує провести перемовини з Москальковою щодо можливості відвідати наших моряків особисто.

У Росії заявляють, що лікують полонених поранених українських моряків і що від арештованих скарг нема.

Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Facebook, про це її поінформувала російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

«Щойно отримала офіційну інформацію від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Вона повідомила, що члени московської Громадської наглядової комісії (ГНК) відвідали 21 українського моряка, який утримується в Лефортовському СІЗО. З кожним з них розмовляли. За словами Москалькової, умови утримання українських військовополонених «відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їхнього боку немає».

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Члени ГНК також відвідали трьох українських моряків, які утримаються в медичному підрозділі «Матросской тишини». Їхнє лікування проходить нормально», - написала Денісова.

Також Денісова пише, що наступного тижня моряків відвідає уповноважений з прав людини в місті Москва, а також Москалькова.

«Маю намір завтра провести перемовини з Москальковою щодо надання мені можливості відвідати наших моряків», - додала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада глави зовнішньополітичних відомств країн "Великої сімки" (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки) та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликали Росію звільнити захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків та судна.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".