Обвал даху у школі під Києвом: поліція затримала трьох причетних

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Поліція Київської області затримала трьох причетних до обвалу стелі спортарени школи у Вишневому.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, затримані директор фірми, яка виступила генеральним підрядником, виконроб і підприємець, який здійснював технічний нагляд при будівництві спортивної арени Вишнівської ЗОШ №4.

«Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна», - повідомляє поліція.

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Як наголошується, в даний час поліція розслідує кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ч. 1 ст. 275), а також привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191).

Відомо, що переможець відкритих торгів, який зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, запропонував побудувати спортарену за 17,5 млн грн.

Вчора на об'єкті, який здали в експлуатацію півроку тому, обвалився дах прямо під час тренувань.

Коли споруда почала руйнуватися, в залі перебувало 30 дітей. До падіння арки тренери встигли вивести їх з приміщення. Ніхто не постраждав.