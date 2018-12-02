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На Київщині обвалився дах дитячої спортивної школи

05:07, 02 грудня 2018
Інциденти
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Приміщення спортивної школи здано в експлуатацію у квітні 2018 року / фото dsns.gov.ua

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформацію про обвал рятувальники отримали об 11.33.

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Після прибуття на місце рятувальники виявили, що у спортзалі площею 600 кв. м обвалився дах на площею 200 кв м. У той час у приміщенні перебували 30 дітей та один тренер, яка почула незрозумілі звуки і вивела дітей, а через 1,5 хв. конструкція даху впала.

Загиблих та постраждалих не має.

Приміщення спортивної школи здано в експлуатацію у квітні 2018 року.

Раніше у будівлі Міністерства фінансів України сталася пожежа.

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Теги: #школа#Київщина#обвалився дах