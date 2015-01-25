Маріуполь після трагедії: місцеві мешканці розповіли про обстріл бойовиків (відео)

Маріупольці оговтуються після вчорашньої трагедії. Благодійні організації та волонтерські ініціативи збирають гуманітарну допомогу жителям постраждалих будинків і закликають жителів міста допомогти у відновленні зруйнований будинків, йдеться у репортажі Громадського з Маріуполя.

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Біля церкви в мікрорайоні Східний встановлено намет штабу допомоги постраждалим, куди ті хто потребує допомоги можуть звернутися за теплими речами, їжею і обігрівом.

Там же волонтерами та представниками місцевої влади збирається інформація про руйнування. Мерія обіцяє надати тимчасове житло всім, чиї будинки знищені вчорашнім обстрілом.