Маріуполь після трагедії: місцеві мешканці розповіли про обстріл бойовиків (відео)
Місцеві жителі своїми силами намагаються подолати наслідки вчорашнього обстрілу.
Маріупольці оговтуються після вчорашньої трагедії. Благодійні організації та волонтерські ініціативи збирають гуманітарну допомогу жителям постраждалих будинків і закликають жителів міста допомогти у відновленні зруйнований будинків, йдеться у репортажі Громадського з Маріуполя.
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Біля церкви в мікрорайоні Східний встановлено намет штабу допомоги постраждалим, куди ті хто потребує допомоги можуть звернутися за теплими речами, їжею і обігрівом.
Там же волонтерами та представниками місцевої влади збирається інформація про руйнування. Мерія обіцяє надати тимчасове житло всім, чиї будинки знищені вчорашнім обстрілом.