Полтавщина надасть Маріуполю гуманітарну допомогу

"Полтавська громада щиро співчуває родинам загиблих та поранених, — зауважив Головко. — Ми хочемо підтримати мешканців Маріуполя, адже сьогодні не може бути чужої біди: ми — єдина країна і єдина родина. Полтавці так само сумують з приводу загибелі невинних земляків-українців і засуджує дії російських терористів".

У понеділок з Полтави до Маріуполя надійде гуманітарний вантаж. Зараз його збирають полтавські волонтери, представники громадських організації, відповідні департаменти облдержадміністрації, благодійники і підприємці.

Читайте такожОбстріл бойовиками Маріуполя визнано терактомДо Маріуполя ми відправляємо ліки, продукти харчування, одяг. Разом з керівництвом обласної ради ми підписали спільне розпорядження: згідно з ним понеділок 26 січня в Полтавській області оголошено днем жалоби у пам’ять про загиблих під час теракту в Маріуполі.