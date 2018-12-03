Попередження для Овнів та винагорода для Дів: гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку

Перед деякими знаками зодіаку цього тижня відкриються непогані можливості.

Астрологи склали гороскоп на тиждень 3-9 грудня для всіх знаків Зодіаку.

Про що попереджають світила кожен зі знаків зодіаку, читайте в гороскопі "Фактів".

ОВЕН. Велика ймовірність у майбутній період конфліктних ситуацій, тому вам варто пустити в хід усі свої дипломатичні таланти, щоб уникнути розбіжностей з колегами і керівництвом. Намагайтеся не братися за виконання надзавдань.

ТІЛЕЦЬ. Зміни, які неминуче відбудуться у вашому житті, будуть, на щастя, приємними. Тож розслабтеся і не нервуйте через дрібниці. Цілком ймовірно, що ви отримаєте доступ до джерела цінної інформації.

БЛИЗНЮКИ. Прекрасний час для самореалізації настає у вашому житті, а це значить, що варто зібратися і взятися за втілення в життя задуманого. Ваші ідеї будуть гідно оцінені керівництвом, зросте авторитет й вплив на оточення.

РАК. Успіх у справах гарантований вам тільки в тому випадку, якщо зумієте перетворити своїх супротивників на союзників. Будьте терплячі і ввічливі в розмові навіть з тими, хто справляє на вас не найкраще враження. Не відмовляйтеся від підтримки близьких.

ЛЕВ. Ходити протоптаною стежиною, як відомо, зручно, але не завжди правильно. До того ж, не відкидається ймовірність вдруге наступити на одні й ті ж граблі. Цілком можете розраховувати на пропозицію про нову співпрацю. Для втілення своєї мрії всі цілі хороші.

ДІВА. Напружена робота може послабити ваші сили, але потішить винагорода, яку неминуче отримаєте. Приховані проблеми можуть стати очевидними, але є шанс вжити своєчасних заходів з їхнього вирішення. Намагайтеся викроїти час для відпочинку.

ТЕРЕЗИ. Досить непогані можливості відкриваються перед вами. Потрібно лише зібратися й не витрачати свої сили даремно. Не скидайте з рахунків інформацію, доступ до якої несподівано отримаєте. Свою думку слід відстоювати неодмінно, але робити це потрібно обережно.

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СКОРПІОН. Є шанс здійснити прорив до нових висот. Правда, це можливо тільки в тому випадку, якщо вам буде надана підтримка впливової особи. Зосередьте свої зусилля на роботі, завдяки якій зумієте істотно поліпшити свій матеріальний стан.

СТРІЛЕЦЬ. Можливо, вам захочеться скинути себе весь тягар обов'язків, але саме зараз робити це не рекомендується. За вас вашу роботу ніхто не зробить, тому налаштуйтеся відповідно. Уникайте інтриг і пліток.

КОЗЕРІГ. Розбиратися зі старими проблемами не дуже приємно, але наразі у вас іншого виходу просто немає. Бажано не нехтувати дрібними дорученнями, адже не відкидається, що саме завдяки ним зможете домогтися відмінних результатів.

ВОДОЛІЙ. Не варто ігнорувати знаки, які надсилає вам доля, тому проявіть свої здібності спостерігача, людини, яка вміє логічно мислити й зіставляти наявні факти. Щоб уникнути авантюр, обмежте спілкування з незнайомими людьми.

РИБИ. Краще зробити одну справу, але чудово, ніж хапатися за все одразу й нічого не довести до кінця. В очах начальства намагайтеся бути якомога непомітнішим і скромнішим — така політика допоможе вам досягти бажаного.

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