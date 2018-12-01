Астролог назвав щасливчиків і аутсайдерів грудня: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Щасливчиками грудня стануть Тельці, Водолії, Леви і Скорпіони, а ось Ракам, Овнам, Козерогам і Терезам пощастить менше.

У грудні-2018 безумовними щасливцями стануть Водолії, Леви, Тельці і Скорпіони.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

Нейтральним місяць буде для Стрільців, Близнюків, Риб і Дів. Лузерами грудня астролог назвав Раків, Овнів, Терезів і Козерогів. Їм краще залягти на дно і чекати, поки фортуна повернеться до них передом.

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Гороскоп для Водолія

Найуспішнішим знаком грудня буде Водолій. У цьому місяці вони знайдуть багато нових покровителів, меценатів, а також друзів. У другій половині грудня перед ними відкриються прекрасні можливості в самих різних сферах. У Водоліїв почнуть вкладати гроші, в них повірять. Вони можуть сміливо фінансово ризикувати. Особливо в другій половині місяця їх чекає безумовний фінансовий успіх у якомусь новому проекті, в якомусь ділі, яким Водолії ще не займалися до того. Їх також чекає вкрай вдалий період для переходу в іншу компанію, причому абсолютно несподіваним чином. Водоліям в грудні або запропонують набагато більші гроші на новому місці, або на старому їм підвищать зарплату.

Гороскоп для Лева

Хороший період також буде у Левів. У першій половині місяця у них може просто прокинутися емоційне життя: успіх в любові, фонтан емоцій, щастя, тяжіння до коханої (чи коханого), можливість виграти лотерею. "На ловця і звір біжить" – це буде про Левів в грудні: потрібні люди і події самі будуть притягуватися у їх життя. Крім іншого, для Лева у грудні буде вдалий час, щоб завагітніти, народити дитину. Кохання, секс, стосунки – у цьому Левам буде везти. Загалом, гарний час чекає Левів, їм буде катастрофічно везти. Я навіть не бачу якихось особливих проблем або чогось такого в грудні, чого б вони не зуміли подолати.

Гороскоп для Тельця

У грудні також пощастить Тельцям. Особливо вдалими будуть інвестиції, страхування майна, а ще несподівано вони можуть отримати спадщину. Також у Тельців в грудні буде захист від важких і неприємних ситуацій в далеких дорогах, тому вони можуть спокійно подорожувати. Та й в цілому у них вельми сприятлива ситуація в останньому місяці року.

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонів чекає дуже хороша ситуація, особливо у фінансовому плані. І триватиме вона весь місяць. Скорпіони у фаворі, їх чекає успіх, динаміка. Вони сміливо можуть ризикувати, вкладати у щось гроші. Зокрема, вони можуть розраховувати на успіх у справах, пов'язаних з нерухомістю. Сімейні справи також будуть складатися добре і спокійно. Єдине неприємне, що у Скорпіонів може бути в грудні – це викриття зради: якщо зраджує чоловік (або дружина), як раз в грудні вони можуть про це дізнатися.

Гороскоп для Рака

Головні невдахи місяця - Раки. Їм слід бути готовими до складних ситуацій, протистояння з партнерами, з якими вони можуть посваритися, особливо в першій половині місяця. Труднощі в контактах і нерозуміння у взаєминах – до цього теж Ракам треба бути готовими. На них навіть можуть подати до суду або понизити в посаді. Все в їх житті в цей період буде відбуватися якось не так. Ракам однозначно не варто в цей час міняти роботу, та й взагалі щось змінювати у своєму житті кардинальним чином – краще пересидіти і перечекати цей час.

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Гороскоп для Овна

У Овнів можливі неприємні історії в дорогах, складності в поїздках – велика загроза ДТП і небезпечних ситуацій. Тому представникам цього знаку, якщо вони досі цього не зробили, треба терміново поміняти літні шини на зимові, а ще краще – просто намагатися не виїжджати в ці дні. У їх житті також можливі несподівані ситуації, пов'язані із зрадою і розчаруваннями.

Гороскоп для Терезів

Терези також є одними з невдах місяця: їх можуть обікрасти, обдурити, їх квартиру можуть відвідати домушники, у них можуть викрасти автомобіль... Терезам краще не довіряти комусь свої фінансові проекти. "Довіряй, але перевіряй" – це має бути просто гасло у Терезів у грудні. Також їм краще не вкладати гроші в неперевірені майнові проекти. Час, коли їм варто просто відпочивати і менше проявляти активність.

Гороскоп для Козерога

Козерогів чекає складний період в грудні. Весь місяць для них буде непростим. В цей час у них відчутно розшириться зона ворогів. Козероги будуть намагатися дуже багато зробити в грудні, але не встигнуть цього. У них немов буде стискатися якась пружина, і все буде якось складно. Найголовніша загроза для них у грудні – ризик втратити близьких людей (може піти від них дружина (або чоловік), або коханка може сказати "до побачення"). Також їх чекають складні ситуації з родичами. Це найгірший час для придбання нерухомості або зміни місця проживання.

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Гороскоп для Стрільця

Для Стрільців не дуже сприятливою буде перша половина місяця, але прекрасною буде друга, коли їх буде чекати успіх, щастя, великі можливості. Вони зможуть "прокрутити" дуже багато грошей, особливо в 20-х числах. Але перші десять днів місяця будуть дуже складними, з різного роду несподіваними поворотами, розставаннями, коли буде здаватися, що все безрадісно і складно.

Гороскоп для Близнюків

Близнюків також чекають то злети, то падіння. Вони зуміють налагодити життя в другій половині місяця, коли їх буде чекати успіх у партнерстві, контактах. Близнюки можуть знайти другу половину або долю, особливо під новий рік. Ну, або знайти коханку... Цей період буде періодом пристрасті, любові і стосунків. У другій половині місяця їм можна міняти роботу, рід занять, добре буде йти торгівля і взаємодія із суспільством. Однак у першій половині місяця можливі проблеми зі здоров'ям, особливо це стосується переломів кінцівок – потрібно бути обережними на льоду.

Гороскоп для Риб

У грудні Риби можуть зазнати насильства, вони можуть просто притягувати ґвалтівників до себе. Зараз Марс йде по зодіакальному знаку Риб. Тому у представників цього знака можуть бути складні ситуації, пов'язані з вимаганням, "наїздами", рейдерством. Особливо перша половина місяця. А ось друга половина грудня буде більш сприятливою, і Риби вийдуть зі складної ситуації, яка буде зберігатися в першій половині грудня. Для них друга половина місяця буде хорошим періодом, щоб на час сховатися від усіх, виїхати кудись за кордон і відпочити.

Гороскоп для Діви

Початок місяця у Дів буде сприятливим, особливо це стосується справ, пов'язаних з нерухомістю – саме в цій сфері їх буде чекати успіх. У другій половині місяця вони можуть несподівано опинитися у важких ситуаціях, пов'язаних з начальством і роботою. Можливі складні ситуації в плані розкладу, діяльності: вони можуть не все встигнути, що планували, не зможуть охопити ту ділянку роботи, яку би їм хотілося зробити. Через це можуть бути непрості ситуації з керівництвом. Це однозначно не найкращий час для Дів, щоб випинати своє его.