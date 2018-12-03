В Житомирі правоохоронці прийшли з обшуком до кафедрального собору УПЦ МП

Обшуки тривають одразу у кількох храмах в Житомирі, Овручі та Коростені.

У Житомирі правоохоронці проводять обшуки у Свято-Хрестовоздвиженському кафедральному соборі Української православної церкви (Московського патріархату).

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Житомирській області, 3 грудня правоохоронці проводять обшуки одразу у кількох храмах у Житомирі, Овручі та Коростені.

Так, зокрема, йдеться про Свято-Хрестовоздвиженський кафедральний собор УПЦ (МП).

Обшуки проводять слідчі поліції, а також співробітники СБУ.

Робиться це в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Детальніше про результати обшуків поліція обіцяє повідомити пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада правоохоронці провели обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври Павла в Бориспільському районі Київської області. За словами речника Головного управління Нацполіції України у Київській області Миколи Жуковича, вилучено все необхідне для подальших слідчих дій щодо владики Павла.

Триватиме досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено прокуратурою в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).