Кількість постраждалих від обстрілу Маріуполя зросла до 105 осіб, 12 - у важкому стані

Кількість потерпілих у результаті обстрілу проросійськими терористами Маріуполя зросла до 105 осіб, з них 12 перебувають у тяжкому стані.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

«Докладають - до лікарень гоcпіталізовано у результаті 105 мирних жителя Маріуполя. 12 у тяжкому стані. Дай Боже усім одужання», - відзначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 січня у результаті обстрілу терористами житлових кварталів на сході Маріуполя загинули 30 мирних жителів.

Рада Безпеки ООН 24 січня не змогла узгодити заяву щодо обстрілу Маріуполя, оскільки її заблокувала Росія. Сьогодні, 26 січня, знову відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо обстрілу терористами Маріуполя.

На 29 січня заплановано позачергове засідання Ради Євросоюзу у закордонних справах, на якому обговорюватиметься загострення ситуації в Україні.