Порошенко: Завтра Україна опублікує докази обстрілу Маріуполя бойовиками

Завтра українська сторона опублікує повний звіт по доказах стосовно обстрілу терористами Маріуполя. Про це в ході засідання Ради РНБО заявив Президент України Петро Порошенко, передає 5 канал.

"Завтра вранці ми оприлюднимо докази щодо корегувальника вогню, який працював, щоб ракети найточніше вдарив по житлових кварталах. Щоб кожен бачив цей злочин та тих, хто його скоїв", - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко скликав екстрене засідання РНБО

Президент наголосив, що корегувальник вогню по Маріуполю затриманий СБУ і наразі дає покази.