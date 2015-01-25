Порошенко: Завтра Україна опублікує докази обстрілу Маріуполя бойовиками

13:00, 25 січня 2015
Війна
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Президент наголосив, що корегувальник вогню по Маріуполю затриманий та дає покази.

Фото УНІАН

Завтра українська сторона опублікує повний звіт по доказах стосовно обстрілу терористами Маріуполя. Про це в ході засідання Ради РНБО заявив Президент України Петро Порошенко, передає 5 канал.

"Завтра вранці ми оприлюднимо докази щодо корегувальника вогню, який працював, щоб ракети найточніше вдарив по житлових кварталах. Щоб кожен бачив цей злочин та тих, хто його скоїв", - сказав Порошенко.

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Президент наголосив, що корегувальник вогню по Маріуполю затриманий СБУ і наразі дає покази.

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