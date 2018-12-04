Затримані в Грузії українці не визнають провини - ЗМІ

Напередодні затриманим висунули обвинувачення за статтею "незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухової речовини або вибухового пристрою групою осіб".

Затримані в ході спецоперації в Тбілісі за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї шестеро громадян України і один громадянин Грузії не визнають своєї вини.

Як повідомляє "Новости-Грузия" з посиланням на телекомпанію «Імеді», замість підпису на обвинувальному висновку вони написали «Слава Україні».

Напередодні затриманим висунули обвинувачення за статтею «незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухової речовини або вибухового пристрою групою осіб».

Тбіліський міський суд сьогодні має обрати для затриманих запобіжний захід.

У разі, якщо вина обвинувачених буде доведена в суді, вони можуть позбутися волі строком від 8 до 11 років.

За даними телекомпанії, затриманими є Роланд Мелія, Олександр Новіков, Дмитро Курагін, Юрій Деркач, Ігор Орленко, Сергій Кладко і громадянин Грузії Лука Чхетія. Всі вони є бійцями українського підрозділу «Донбас».

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Спецоперація із затримання обвинувачених проходила в двох тбіліських готелях. За даними поліції, під час обшуку номерів було виявлено та вилучено пістолети системи «Макаров» і «Беретта», автоматичну саморобну вогнепальну зброю та різні боєприпаси.

На момент затримання разом з обвинуваченими в Тбілісі перебував і депутат Верховної Ради України, засновник «Донбасу» Семен Семенченко, однак йому вдалося уникнути затримання завдяки дипломатичному паспорту.

Хоча мотив перебування затриманих в Грузії все ще не встановлено, а також невідомо, навіщо їм потрібна була зброя, представники влади пов'язують приїзд українських бійців з мітингом опозиційної партії «Єдиний національний рух», який відбувся минулої неділі в Тбілісі на проспекті Руставелі.

У свою чергу, депутат Семенченко називає брехнею і провокацією інформацію про свій зв'язок з ЄНР і засновником партії, екс-президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

«Інформація про те, що колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі дав мені завдання привезти в Тбілісі бійцівських хлопців, є брехнею і цілеспрямованою провокацією. Тут опозиція хоче спокою. І ми, українці хочемо тут спокою. Ми є друзями. Так, грузини воюють в Україні, однак та інформація, що я повинен був привезти сюди бійців, є брехнею. Так, восени, в листопаді я зустрівся з Саакашвілі, проте ми говорили на іншу тему», - цитує Семенченка Громадське телебачення Грузії.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 1 грудня, в Тбілісі в готелі "Альянс" затримали 6 громадян України. Також поширювалася інформація про затримання колишнього військовослужбовця Грузії Луки Чхетия, який воював на сході України. До цього він двічі побував в Афганістані з миротворчою місією. Його родина каже, що Чхетия приїхав, щоб в неділю бути присутнім на акції об'єднаної опозиції. Його затримання вони пов'язують з політичною розправою.