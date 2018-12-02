МВС Грузії підтвердило затримання сімох українців в Тбілісі - ЗМІ

Серед затриманих – грузин Лука Чхетія, який воював на Донбасі.

Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання сімох українських громадян в Тбілісі.

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Як повідомляє «Грузія Online», посилаючись на інформацію МВС, розслідування ведеться за третьою та шостою частинами статті 236 КК Грузії, які передбачають протиправне придбання та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв групою осіб.

Зазначається, що операція із затримання була проведена на світанку в тбіліському готелі «Альянс». Серед затриманих – грузин Лука Чхетія, який воював на Донбасі.

Сім'я Чхетії стверджує, що він прибув для участі в акції об'єднаної опозиції, наміченої на 15:00. Затримання вони пов'язують з політичною розправою.

Лука Чхетія протягом останніх років воював на сході України. До цього він двічі побував в Афганістані з миротворчою місією.

Раніше повідомлялося про затримання в Тбілісі п'ятьох громадян України.