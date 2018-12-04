ДПСУ радить українцям не їздити до РФ через ризик потрапити під "пресинг російських спецслужб"

Голова державної прикордонної служби рекомендував утриматись від поїздок до Російської Федерації принаймні на період, поки запроваджений воєнний стан.

В державній прикордонній службі України рекомендують утриматись від поїздок до Росії, принаймні на період поки в Україні запроваджений воєнний стан.

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Про це в ефірі "Прямого" повідомив помічник голови державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Те, що ми спостерігаємо упродовж останніх днів, хоча Російська Федерація заявляла, що вони не будуть запроваджувати дзеркальних заходів по відношенню до громадян України, але ми спостерігаємо, що російські прикордонники без пояснення причини відмовляють громадянам України в перетині кордону Російської Федерації на в'їзд", - сказав він .

Слободян пояснив, що ДПСУ діє в рамках правового поля, складає відповідні документи, пояснює людям причини, вручає копію документів про відмову в перетині державного кордону. Російські правоохоронці просто завертають громадян України не надаючи жодних пояснень і не надаючи на руки жодних документів.

"Виходячи з ситуації, яка склалась ми передбачаємо, що це не єдиний ризик для громадян України. Інший ризик - потрапити під пресинг російських спецслужб на кордоні або після його перетину. Виходячи з такої ситуації, голова державної прикордонної служби рекомендував утриматись від поїздок до Російської Федерації, принаймні на період, поки запроваджено воєнний стан", - додав він.