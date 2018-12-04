Росія в основному не пропускає на кордоні українських чоловіків - ДПСУ (відео)

Голова ДПСУ також спростував, що Росія не вживала заходів у відповідь.

За час посиленого контролю кордону в зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України прикордонники не пропустили 600 громадян Росії, а РФ не пропустила кілька десятків громадян України.

"Нами не пропущено понад 600 громадян Російської Федерації", – сказав голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал в інтерв'ю UATV 3 грудня, передає "Українська правда".

"Відвідування громадян РФ з введенням воєнного стану у країні зменшилася приблизно втричі: якщо раніше в'їжджали до України до 5 тисяч громадян Російської Федерації, то сьогодні ми пропускаємо 1300 за добу", – уточнив він.

"Ми не говоримо, що ми так огульно підходимо до цієї ситуації, всіх повертаємо... Працюємо чітко в рамках законодавства", – заявив Цигикал.

За його словами, самі цифри свідчать про ефективність непропуску.

"Громадян, які їдуть з дипломатичними паспортами, до хворих родичів, на проведення змагань або культурних заходів – якщо є запрошення, цю категорію людей навіть від 16-ти до 60-ти ми пропускаємо", – сказав голова ДПСУ.

"Люди, яких ми не пропускаємо – це, як правило, люди, які не можуть пояснити мету свого приїзду до України; або це люди, щодо яких вже є заборони (на в'їзд – ред.), можливо відвідували Крим раніше; або це люди, які мають вже прострочені терміни перебування на території України – 90 плюс 90 (днів), вони не можуть перебувати в цьому році, з початку наступного року вони можуть приїжджати до нас", – заявив він.

Цигикал підтвердив, що іноді не пропускають й жінок: "Жінка теж може бути завербована, може нести якусь загрозу".

"Існує таке поняття, як "контроль другої лінії" – ми здійснюємо опитування, є спеціальний опитувальник, що з цими людьми працюють. Якщо ми бачимо, що є певна інформація щодо цієї людини, цієї жінки, вона не може пояснити мету приїзду – ми теж не пропускаємо. Але, як правило, це - одиниці", – уточнив він.

За словами керівника прикордонників, в Україну намагаються в'їхати ті люди, які можуть займатися дестабілізацією всередині країни.

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До переліку тих, кого пропускають, входять "представники дипломатичних структур; представники, які їдуть за службовими паспортами або через економічні зв'язки; представники, які їдуть для проведення, можливо, змагань...".

Цигикал також спростував, що Росія не вживала заходів у відповідь.

"У перші дні на спільно охоронюваних кордонах з Російською Федерацією ми бачили повернення наших людей без пояснення причин. Це були групи до 40-50 осіб, які не могли проїхати. Не давали жодних документів про повернення", – сказав він.

"Якщо ми повертаємо людину, ми складаємо певний протокол, робимо відмітку, що ця людина повертається, даємо їй на руки. Тут жодного правового поля у них немає. Без пояснення повертають наших громадян", – заявив Цигикал.

"Теж в основному це чоловіки. Сьогодні (3 грудня - Ред.) зранку було не пропущено близько 40 осіб, й лише одна з них жінка, решта чоловіків", – зазначив глава ДПСУ.

"Користуючись нагодою, хотів би попередити й порекомендувати громадянам України таки обмежити у цей період поїздки в Російську Федерацію. Інакше вони можуть потрапити як під дії спеціальних служб, так й повернуті назад", – заявив він.

Раніше голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що громадянам чоловічої статі з Російської Федерації віком від 16 до 60 років обмежено в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України.