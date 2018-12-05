Воєнний стан: пости на в'їздах до Одеси посилили бронетехнікою

Воєнний стан введено й в Одеській області.

Поліція посилила охорону в'їздів до Одеси. Крім поліцейських з автоматами, там розмістили броньовані розвідувально-дозорні машини.

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Правоохоронці зупиняють тільки підозрілі авто, намагаючись не гальмувати основний потік. Чутки про те, що в місто не пускають без паспортів, не відповідають дійсності, пише "Думская", посилаючись на джерело в поліції.

За інформацією джерела, з моменту введення воєнного стану було зафіксовано дві спроби "прориву" поліцейських кордонів: на сигнали про зупинку не відреагували п'яні водії. Вони нестимуть відповідальність за законом.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та Одеській області з 1 грудня заборонено вихід у Чорне море маломірних плавзасобів.