Помер відомий український актор театру і кіно

Микола Рушковський помер у віці 93 років.

Сьогодні у віці 93 років помер відомий український актор театру та кіно, народний артист України Микола Рушковський.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав театральний критик Олег Вергеліс.

"Був у лікарні, але мріяв вийти на сцену і знову зіграти Фірса... Микола Рушковський (1925 - 2018). Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.

Під час вистави 25 листопада актор впав і травмував стегно. 93-річний Рушковський не зміг перенести нескладну операцію, внаслідок чого і помер у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в Одесі помер відомий український мультиплікатор, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України Юрій Гриневич.