этот материал доступен на русском

Помер відомий український актор театру і кіно

12:53, 05 грудня 2018
Суспільство
1598 0
Помер народний артист України Микола Рушковський / фото УНІАН

Читайте такожПомер зірка серіалу "Універ"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав театральний критик Олег Вергеліс.

"Був у лікарні, але мріяв вийти на сцену і знову зіграти Фірса... Микола Рушковський (1925 - 2018). Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.

Під час вистави 25 листопада актор впав і травмував стегно. 93-річний Рушковський не зміг перенести нескладну операцію, внаслідок чого і помер у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в Одесі помер відомий український мультиплікатор, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України Юрій Гриневич.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смерть#актор