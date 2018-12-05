Помер відомий український актор театру і кіно
12:53, 05 грудня 2018Суспільство
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Микола Рушковський помер у віці 93 років.
Помер народний артист України Микола Рушковський / фото УНІАН
Сьогодні у віці 93 років помер відомий український актор театру та кіно, народний артист України Микола Рушковський.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав театральний критик Олег Вергеліс.
"Був у лікарні, але мріяв вийти на сцену і знову зіграти Фірса... Микола Рушковський (1925 - 2018). Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.
Під час вистави 25 листопада актор впав і травмував стегно. 93-річний Рушковський не зміг перенести нескладну операцію, внаслідок чого і помер у лікарні.
Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в Одесі помер відомий український мультиплікатор, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України Юрій Гриневич.
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