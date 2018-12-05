У харківському ТРЦ «Барабашово» вилучили понад 300 контрабандних шуб на 2 мільйони

Підставами для проведення обшуків стали дані про причетність окремих осіб до організації контрабандного каналу до України за «сірою схемою» коштовного одягу з натурального хутра з Китаю.

У харківському торговельному центрі «Барабашово» правоохоронці вилучили понад 300 контрабандних хутряних виробів на суму більше 2 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Східного регіонального Управління ДПСУ у Facebook.

Згідно з повідомленням, 4 грудня у рамках кримінального провадження за ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) ККУ правоохоронцями було проведено ряд санкціонованих обшуків.

«Підставами стали дані, які свідчили про причетність окремих осіб до організації контрабандного каналу надходжень до України за так званою «сірою схемою» шляхом міжнародних поштових пересилань та подальшої реалізації в Україні коштовного одягу з натурального хутра з Китаю», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗ діамантовим мікрофоном і в рожевій шубі: Настя Каменських порадувала фанатів знімком в стилі ретро

За результатами проведених заходів, за місцем проживання членів злочинної групи та місцем розповсюдження вказаної продукції на ТРЦ «Барабашово» було вилучено понад 300 одиниць хутряних виробів на загальну суму 2 млн 230 тис. грн, готівкові кошти в еквіваленті понад 100 тис. грн, банківські картки, документацію, яка підтверджує характер злочинних діянь.

Наразі тривають подальші слідчо-оперативні заходи, встановлюється повне коло осіб, причетних до ввезення та реалізації вказаної продукції, в тому числі й серед відповідальних посадовців.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Харкові СБУ викрила контрабанду товарів військового призначення в РФ.