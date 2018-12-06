Порошенко: на збори резервістів записалось у 2-3 рази більше, ніж необхідно

3 грудня в Україні розпочались масштабні збори резервістів та військовозобов’язаних.

У зборах резервістів висловили бажання взяти участь у 2-3 рази більше чоловіків, ніж необхідно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це президент Петро Порошенко сказав під час робочої поїздки на Житомирщину, виступаючи перед десантниками.

Читайте такожСили спецоперацій закликали військовиків відключати геолокацію перед селфі

За словами глави держави, збори резервістів, які тривають у ці дні в областях, де діє правовий режим воєнного стану, продемонстрували високу готовність і бажання громадян стати на захист держави. До деяких військкоматів прийшло у два, іноді у три рази більше резервістів, ніж потрібно.

«Це – показник того високого авторитету, яким користується українська армія. Це – індикатор того, наскільки якісно за минулі роки вона змінилася, наскільки зміцнів дух патріотизму серед українців», - переконаний глава держави.

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

3 грудня в Україні розпочались масштабні збори резервістів та військовозобов’язаних.