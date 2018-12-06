День святої Катерини: історія, традиції та прикмети свята

Згідно з народними повір'ями, Свята Катерина – покровителька любові та шлюбу, що допомагає дівчатам відшукати свого судженого.

7 грудня православні християни відзначають День пам'яті святої великомучениці Катерини. УНІАН згадав історію і традиції давнього православного свята.

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Історія святої Катерини

Християнство описує Катерину Олександрійську як «наречену Христову», яка зазнала жорстоких тортур і була вбита за свою віру. Дівчина народилася у другій половині III століття в Олександрії, у знатній і багатій сім'ї. Її мати була таємною християнкою і долучила Катерину до віри. Згідно з переказами, після хрещення дівчині наснився сон, в якому Господь дав їй перстень, заручивши її на собі. Коли вона прокинулася, то знайшла перстень на своїй руці.

Катерина почала активно проповідувати християнство. Римський імператор Максимін намагався спокусити її багатством і славою, щоб вона відмовилася від віри. Дівчина відмовилася, за що її піддали тортурам і позбавили волі, а потім стратили.

Дві частинки мощей Катерини Візантійської зберігаються в Німеччині. Частина мощей була передана в дар Катерининському собору.

Традиції та ворожіння на Святої Катерини

Згідно з народним повір'ям, Свята Катерина – покровителька любові і шлюбу, яка допомагає дівчатам відшукати свого судженого. День Катерини також називають «святом дівочої долі».

Дівчатам, які шукають любові, традиційно радять сходити вранці 7 грудня до церкви і помолитися перед іконою Святої Катерини.

Свято припадає на Різдвяний піст, тому відзначати його шумно не прийнято. Тим не менш, в цей день молоді дівчата збиралися на «вечорниці», просили Катерину про нареченого і гадали, що не заохочувалося церквою.

Дівчата на світанку зрізали гілки вишні і ставили у воду біля ікон. Вважалося, що якщо до Старого нового року (свята Святої Маланки) вишні зацвітали, то скоро дівчина вийде заміж.

Ворожили також і хлопці. Вони ставили у воду відламані вишневі гілки і чекали Різдва. Якщо до цього дня гілки розвивалися, наречена буде скромною. Якщо вишня засихала, то дружина буде сварливою і ледачою. Листки на гілці, що змогли розпуститися, віщували, що дружина юнака буде життєрадісною та ніжною.

Прикмети на Святої Катерини

За днем святої Катерини, як і за багатьма іншими святами, намагалися передбачати погоду.

У ходу були прислів'я: «Катерина по воді, то Різдво по льоді», «На святу Катерину ховайся під перину», «Як на Катерини холодно, то буде голодно».

День святої Катерини: чого не можна робити

У день святої Катерини дівчатам небажано займатися тяжкою фізичною працею та рукоділлям. Вважається, що це полегшить майбутні пологи.

Релігія забороняє розводити в цей день багаття та розпалювати печі. Крім того, слід уникати гучних гулянь з алкоголем.

При цьому, слід пам'ятати про три свічки біля ікони святої Катерини. За прикметою, якщо їх не поставити, то рід дівчини може перерватися.

Раніше повідомлялося, що українців у грудні-січні чекають кілька зятяжных вихідних. Так, у грудні в українців буде три вихідних поспіль через католицьке Різдво. Його на офіційному рівні святкують з 2017 року. Свято випадає на вівторок, тому вихідними будуть 23, 24 і 25 грудня.