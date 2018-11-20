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Новорічні вихідні 2019: скільки відпочиватимуть українці

09:21, 20 листопада 2018
Суспільство
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1 січня 2019 року припадає на вівторок - й понеділок, 31 грудня, теж буде неробочим / УНІАН

Українців у грудні-січні чекають кілька довгих вихідних. Так, у грудні в українців буде три вихідних поспіль через католицьке Різдво. Його на офіційному рівні святкують з 2017 року. Свято випадає на вівторок, тому вихідними будуть 23, 24 і 25 грудня.

Проте зайвий вихідний доведеться відпрацювати у суботу, 22 грудня.

1 січня 2019 року припадає на вівторок - й понеділок, 31 грудня, буде вихідним, а відпрацьовувати його рекомендовано в суботу, 29 грудня. Отже, на Новий рік в українців буде три вихідних поспіль - з 30 грудня.

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У січні-2019 в Україні також буде вихідним днем понеділок, 7 січня – православне Різдво. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль - 5-7 січня.

Як повідомляв УНІАН, в минулому році 25 грудня в Україні стало державним святом і офіційним вихідним.

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Теги: #Новий рік#вихідні