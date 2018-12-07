Сьогодні відзначається день ангела Катерини: привітання та листівки
08:12, 07 грудня 2018Суспільство
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Вважається, що дівчата на ім'я Катерина розумні, талановиті та імпульсивні.
Сьогодні відзначається День святої Катерини / Марко Базатті, Свята катерина - foma.ru
Сьогодні українські православні відзначають День святої великомучениці Катерини, а дівчат і жінок з цим іменем вітають з іменинами.
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Ім'я Катерина (з грецької – "чиста, непорочна") прийшло до східних слов'ян з Візантії і стало дуже популярним. Свята Катерина шанується як покровителька любові та шлюбу, що допомагає дівчатам відшукати свого судженого.
Вважається, що дівчата на ім'я Катерина розумні, талановиті й імпульсивні. В роботі вони спираються на свій високий інтелект та комунікабельність, а у відносинах – на чуйність та ніжність.
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Нагадаємо, напередодні свята УНІАН згадав історію і традиції Дня святої великомучениці Катерини.
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