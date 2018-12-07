Сьогодні відзначається день ангела Катерини: привітання та листівки

Вважається, що дівчата на ім'я Катерина розумні, талановиті та імпульсивні.

Сьогодні українські православні відзначають День святої великомучениці Катерини, а дівчат і жінок з цим іменем вітають з іменинами.

Читайте такожВведення в храм Пресвятої Богородиці: історія, прикмети й заборони у це свято

Ім'я Катерина (з грецької – "чиста, непорочна") прийшло до східних слов'ян з Візантії і стало дуже популярним. Свята Катерина шанується як покровителька любові та шлюбу, що допомагає дівчатам відшукати свого судженого.

Вважається, що дівчата на ім'я Катерина розумні, талановиті й імпульсивні. В роботі вони спираються на свій високий інтелект та комунікабельність, а у відносинах – на чуйність та ніжність.

Нагадаємо, напередодні свята УНІАН згадав історію і традиції Дня святої великомучениці Катерини.