Денісова спростувала інформацію про ампутацію в одного з полонених українських моряків

Український консул відвідав вже сімох військовополонених.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, зв'язалася з українським консулом у Москві та дізналася, як почуваються полонені моряки.

На своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що сьогодні консул відвідав чотирьох моряків (Дениса Гриценка, Романа Мокряка, Юрія Без’язичного та Богдана Головаша) у СІЗО "Лефортово", та ще трьох вночі у СІЗО "Матроська тиша".

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"Зокрема, коли консул поцікавився у Дениса Гриценка його справами, він, як справжній капітан, у відповідь запитав – "Як почуваються поранені хлопці?". Всі переказували рідним, щоб ті не хвилювалися", - написала Денісова.

Вона також розповіла, що вже є домовленності щодо можливості телефонних розмов моряків з родичами. Також полоненим переказали фінансову допомогу у розмірі 74 долари на особу. Стан здоров'я бійців, за словами консула, - задовільний.

"Він також зазначив, що сьогодні вночі відвідав трьох поранених наших бійців у СІЗО "Матроська тиша". З його слів, їхній стан здоров'я задовільний. Хлопці мають осколкові поранення, ні в кого ампутацій немає – кістки та суглоби цілі", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, раніше радник командувача ВМС Вікторія Христенко розповіла, що одному з поранених ампутували пальці на руці.

Як повідомляв УНІАН, у МЗС повідомили, що вже призначено дати відвідування й інших військовополонених. Зокрема 10 числа буде відвідано шестеро осіб, 11-го - шестеро осіб і 12-го - п'ятеро осіб".