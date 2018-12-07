Одному з полонених українських моряків ампутували пальці на руці

У одного з моряків, яких захопили російські прикордонники, важке поранення ніг.

Одному з українських моряків, які потрапили в полон внаслідок агресивних дій Росії у Керченській протоці, ампутували пальці на руці.

Про це розповіла радник командувача ВМС Вікторія Христенко в ефірі одного з телеканалів, передає today.ua.

Так, за її словами, у одного з моряків, яких захопили російські прикордонники, важке поранення ніг.

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"На жаль, жодного відео, жодного підтвердження про характер поранень не отримали наші консули офіційно, крім того, що начебто поранених відвідав омбудсмен Москви", – наголосила Христенко.

Вона також повідомила, що моряк, у якого дуже тяжке поранення ніг, пересувається на милицях. Ще одному моряку, за словами Христенко, ампутували пальці рук.

"Те, що він пересувається на милицях, ні про що не говорить. Ми не бачимо його поранень, і що там було зроблено, яка операція в ізоляторі. У одного з хлопців травматична ампутація пальців кисті", – повідомила Христенко.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".