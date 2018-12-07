Консули в Москві вже відвідали в СІЗО сімох українських моряків - МЗС

Визначено дати відвідання інших захоплених в полон у Керченській протоці українців.

Міністерство закордонних справ заявляє, що українські консули у Москві вже відвідали сімох українських моряків у слідчих ізоляторах "Матросская тишина" і "Лефортово".

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Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Ми вживаємо системних заходів щодо захисту прав українських військовополонених моряків, незаконно утримуваних в Російській Федерації, і завдяки скоординованим, наполегливим діям наших консулів отримано доступ дипломатів до наших військовополонених", - сказав Погорельцев.

"Вчора консул відвідав трьох поранених моряків у "Матроській тишині". Сьогодні відвідав чотирьох моряків у "Лефортово". Тримаються хлопці мужньо. Визначено дати відвідання моряків у "Лефортово", зокрема 10 числа буде відвідано шестеро осіб, 11-го - шестеро осіб і 12-го - п'ятеро осіб", - зауважив директор Департаменту консульської служби.

Водночас він уточнив, що поранення трьох військових "не несуть загрози життю".

"Питання щодо адвокатського захисту вирішено. Держава оплатить відповідні послуги адвокатів із захисту прав військовополонених моряків. Усі причетні міністерства та відомства України вживають вичерпних заходів, активно працюють над тим, щоб наші військовополонені якнайшвидше повернулися додому", - сказав він.

За словами Погорельцева, важливою складовою є консолідована міжнародна позиція, підтримка в питанні необхідності звільнення Росією українських моряків.