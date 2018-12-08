Сенцов досі перебуває в медсанчастині під наглядом лікарів - російський режисер

Російський режисер Аскольд Куров розповів, що Сенцов йде на поправку після припинення голодування.

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов досі перебуває в медсанчастині колонії під наглядом лікарів.

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Про це "Крим.Реалії" повідомив російський режисер Аскольд Куров. "Він виглядає набагато краще, ніж під час голодування. Сенцов йде на поправку, набирає вагу. Але як і раніше залишається в медсанчастині під наглядом лікарів, тому що досі незрозуміло, які можуть бути наслідки такого тривалого голодування", - сказав Куров.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, потім його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Сенцов відбуває термін в колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. На початку жовтня Сенцов припинив голодування. У своєму листі режисер зазначив, що у разі продовження голодування до нього через критичний стан застосували б примусове годування.

25 жовтня Сенцову була присуджена премія Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова. Церемонія нагородження відбудеться 12 грудня в Страсбурзі.

26 листопада депутат Європарламенту Ребекка Гармс заявила, що європарламентарі домагаються від російських органів влади дозволу на допуск їх в колонію до Сенцова.