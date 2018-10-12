Очільник МЗС Британії підтримує кандидатуру Сенцова на премію Сахарова

Крім українського режисера, серед фіналістів - марокканський політичний активіст Нассер Зефзафі та неурядова організація із захисту прав людини та збереження життів мігрантів у Середземному морі.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант підтримує кандидатуру незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова на премію Сахарова.

Про це глава британського МЗС повідомив у Twitter.

"145-денне голодування Олега Сенцова показало ту несправедливість, з якою стикаються українські політв'язні в Росії. Я підтримую його кандидатуру, висунуту Європарламентом на цьогорічну премію Сахарова", - написав посадовець.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів. Його утримують у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня заступник директора ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов написав заяву про намір з 6 жовтня припинити голодування. Режисер зазначив, що у разі продовження голодування до нього б застосували примусове годування через його критичний стан.

Довідка УНІАН. Премію Сахарова присуджують політичним і громадським діячам, які відстоюють права людини та її базові свободи. Крім українського режисера, серед фіналістів - марокканський політичний активіст Нассер Зефзафі та неурядова організація із захисту прав людини та збереження життів мігрантів у Середземному морі.