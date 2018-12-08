В Одесі затримано 12 футбольних фанатів

Затримані на стадіоні під час футбольного матчу між командами «Чорноморець» (Одеса) та «Ворскла» (Полтава) глядачі запалили фаєри і підпалили сидіння.

В Одесі сьогодні затримано 12 футбольних фанатів, які порушували громадський порядок.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, під час футбольного матчу між командами «Чорноморець» (Одеса) та «Ворскла» (Полтава), який проходив на стадіоні «Чорноморець», уболівальники однієї з команд порушували громадський порядок. Зокрема, вони запалили фаєри і підпалили сидіння.

«Поліцейські не допустили правопорушення. До Приморського відділу поліції доставлено 12 осіб, дехто з них чинили злісну непокору поліцейським під час виконання ними службових обов'язків», - повідомили в главку.

Вирішується питання про притягнення правопорушників до відповідальності за ст.173 ("дрібне хуліганство") і 185 ("злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського") Кодексу України про адміністративні правопорушення.