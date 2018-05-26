Фінал Ліги чемпіонів: Київ очима футбольних уболівальників

Тисячі футбольних вболівальників вже прибули до Києва і діляться своїми враженнями від української столиці у соцмережах.

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві –​ фінал Ліги чемпіонів. Грають іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». До Києва з'їхались десятки тисяч футбольних уболівальників з усього світу. Про те як вони проводять час у Києві, і чи подобається їм українська столиця, вони діляться у соцмережах.

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Для футбольних фанів у столиці України обладнали велику фан-зону. Там є фудкорт, концертна сцена та сувенірні крамниці. На Хрещатику також обладнали невелике футбольне поле для фанатських ігор – там вже відбувся матч зірок. У ньому брали участь 4 команди – «Легенди «Реалу», «Легенди «Ліверпулю», «Друзі Шевченка» та «Зірки ЛЧ», передає радіо Свобода.

Американська кінопродюсерка Лінда Піззуті Генрі в Instаgram присвятила Києву не один пост. У першому вона поділилася враженнями від атмосфери: «Дивовижний натовп прихильників «Ліверпулю» по всьому місту, особливо навколо зони для уболівальників». Її також вразив гігантський кубок на Софійській площі, на який вона натрапила, вивчаючи українську столицю.

Та найбільше уваги кінопродюсерка приділила Бесарабському ринку в центрі Києва. Вона пише: «Коли я подорожую, одні з мої перших зупинок – це базар з місцевою їжею, аби відчути місцеву культуру харчування (особливо, в очікування великого матчу). Цей критий базар був побудований у 1910 році, і має все – від ікри до свіжих та консервованих продуктів і спецій».

Іспаномовний футбольний коментатор Едуардо Біскайя тішиться, що у Києві зміг доторкнутися до кубка: «Мрія кожного футболіста і кожного фаната».

Допис, поширений Eduardo Biscayart (@donbisca) 25 Тра 2018 р. о 6:19 PDT

Британська спортивна журналістка Решмін Чаудхурі ділиться своїми фото та враженнями від футбольного сезону: «Це був довгий сезон, і я інколи стогнала від втоми...Не можу дочекатись завтрашньої ночі». Чаудхурі також тішиться тим, що їй випала честь працювати в такий важливий для спорту день.

Туристи також охоче ділилися фото із братами Кличками. Очевидно, українські легенди світового боксу користуються популярністю серед туристів.

Фанати в захваті від організованої фан-зони та стадіону в Києві.

Іспанський футбольний коментатор захоплюється майданом Незалежності в Києві.

Египетський уболівальник радіє, що може розгорнути прапор своєї країни в Києві: «Я був тут кілька місяців тому з єгипетським прапором, і я не очікував, що така подія, як фінал Ліги Чемпіонів, одного дня станеться тут».

А уболівальницю з Туреччини найбільше вразила кількість парків у столиці: «Я бачила міста з парками, але я вперше бачу місто в парку. Це найкраща особливість міста, вони тут на кожному кроці»

Британська виконавиця Дуа Ліпа також поділилась своїми фото з Києва. До речі, саме ця виконавиця відкриє фінал Ліги чемпіонів.