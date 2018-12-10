"Справи підуть у гору": астролог дав прогноз на тиждень 10-16 грудня
Астролог Влад Росс спрогнозував сприятливий тиждень.
Про це він розповів у коментарі" Главреду.
"Початок тижня буде вдалим, що буде обумовлено тим, що на молодика Меркурій став директним. Це хороший знак. Після цього піднесуться духом люди, підуть в гору справи, торгівля налагодиться", - зазначив Росс.
Кінець тижня буде позитивним, незважаючи на те, що на 16 грудня "призначений" кінець світу через наближення планети Нібіру. Особливо він буде вдалим для нових проектів і планів.
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"Буде зростаючий Місяць, а Меркурій увійде в знак Стрільця. Це буде сприятливий час для щоденних справ, роботи. А ще в ці дні буде можливість домогтися підвищення зарплат", - розповів експерт.
За словами Росса, тиждень стане часом нових можливостей і нових задумів.
"З 13 по 16 грудня сприятливо вирішувати професійні завдання, змінювати рід діяльності, а також відправлятися за товаром за кордон", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше астролог склав гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку.