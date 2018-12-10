У Києві почали прикрашати головну ялинку країни (фото)

Установка ялинки почалася з 6 грудня, а вже 19 грудня відбудеться святкове відкриття новорічного містечка, яке буде працювати всі свята.

На Софійській площі столиці повним ходом триває підготовка до святкування Нового року. Крім встановлених конструкцій, робочі обвішують гірляндами головну ялинку країни.

Кілометри сяючих вогників огорнуть зелену красуню. Роботи ведуться в темний час доби, щоб можна було внести необхідні корективи. Про це повідомляє "Інформатор".

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Установка ялинки почалася з 6 грудня, а вже 19 грудня відбудеться святкове відкриття новорічного містечка, яке буде працювати всі свята. За цей час тисячі жителів і гостей столиці зможуть помилуватися ялинкою, над прикрасою якої працюють робітники.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, як зміниться Київ на новорічні свята.