Кілометри локацій та інтерактивна ялинка: стало відомо, як зміниться Київ на новорічні свята

Рівно за 2 тижні на Софійській площі запалять головну ялинку країни.

Ялинка з інтерактивним екраном, святий Миколай на човні та понад тисячу метрів критих терас для зручності відвідувачів. Такі сюрпризи до Різдва та Нового року готують у столиці, тому ялинку прикрасять яскравими ліхтарями білого арктичного кольору і впродовж свят вона змінюватиметься.

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Рівно за 2 тижні – на Миколая – на Софійській площі запалять головну ялинку країни, йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1", передає ТСН. Цього року вона буде зібрана із живих та штучних гілок, випромінюватиме полярне сяйво та вперше буде інтерактивною.

"На ній буде інтерактивний екран, на якому будуть вітання всіма мовами, на ньому можна буде записати інтерв’ю і привітати всіх людей на площі. Висота її точно можу сказати, що буде 27 метрів. Вона буде в холодних кольорах. І буде на контрасті дуже її видно", - розповідають організатори.

Робота кипить і на київському Подолі. На Контрактовій площі теж помітні передсвяткові перевтілення. Тут, як і на Софійській площі буде ялинка та різдвяний ярмарок. Біля ялинок вперше облаштують криті тераси, що рятуватимуть відвідувачів від снігу чи дощу.

Відкриття святкових майданчиків у Києві розпочнеться 15 грудня з появи святого Миколая. Він феєрично припливе Дніпром на човні.

"Святий Миколай приїжджає на прикордонному кораблі на Поштову площу. Ми його зустрічаємо. Далі він іде парадом і, увага, 15 грудня о 16 годині він ступає ногами на пішохідну зону і в цей момент вмикається вся ілюмінація. І цей парад пройде до самої ялинки Подільського району", - підкреслюють організатори.

Святий Миколай оселиться у своїй резиденції на Подолі. Там протягом усіх свят з ним зможуть поспілкуватися усі охочі. Також встановлять 90-метрову гірку, каруселі та дитячі потяги.

Збільшиться і асортимент різдвяних яток. Зокрема, м’ясних страв та напоїв. Мінімальна ціна на традиційний новорічний алкогольний напій – глінтвейн – сягатиме 55 гривень.

Загалом у столиці облаштують понад 10 кілометрів святкових локацій. Буде 34 концерти. І розважатимуть гостей 5 тисяч артистів. Гуляння у Києві триватимуть до 20 січня.