Вакцинація населення й дітей має бути частиною безпеки країни - Квіташвілі

Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі вважає, що вакцинація населення й дітей має бути частиною безпеки країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні під час прес-конференції у Вінниці.

«Україна сьогодні несе загрозу європейському континенту. По поліомієліту покриття вакцинацією менше 30% - це на рівні не дуже розвинутих африканських країн, це катастрофа. Взагалі вакцинація населення й дітей має бути частиною безпеки країни», - сказав він.

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Квіташвілі розповів, що зараз тривають перемовини із ЮНІСЕФом для віднайдення коштів та вакцин, що вакцинувати тих, хто пропустив планову вакцинацію.

«Ми зараз працюємо з ЮНІСЕФом в напрямку знайдення коштів та вакцин й у терміновому порядку зворотнім шляхом вакцинувати усіх дітей, які пропустили планові вакцинації по поліомеліту, по корі тощо», - сказав він.

Міністр додав, що «взагалі вакцинація та імунізація у розвинених країнах не підлягає обговоренню».