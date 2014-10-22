ВООЗ планує почати вакцинацію від Еболи у січні

Про це повідомила заступник генерального директора ВООЗ Марі-Поль Кьєні, пише російська служба DW.

Вона повідомила про те, що вже від початку року десятки тисяч людей в Африці зможуть зробити щеплення від Еболи. Проте загальна вакцинація населення залишається питанням далекого майбутнього.

Читайте такожВООЗ пообіцяла направити до Африки сироватку з крові пацієнтів, що одужали від Еболи

За інформацією Кьєні, першими будуть провакциновані співробітники медичних центрів з лікування Еболи. Зазначається, що на даний час у цілій низці країн, зокрема в Німеччині, проводиться перше тестування нової вакцини на людях.

Вона зазначила, що результати тестування будуть відомі у грудні і вони дозволять зробити важливі висновки щодо експериментального застосування щеплення від Еболи в Африці.

Також стало відомо про те, що канадська фармацевтична компанія Tekmira Pharmaceuticals розпочала випуск ліків від Еболи. Новий медикамент під назвою TKM-Ebola, який на даний час проходить фазу тестування, стане доступним на початку грудня.

Раніше УНІАН писав, що в США вилікували ще одного пацієнта з вірусом Ебола.