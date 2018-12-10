У Росії Сенцова перевели з медчастини колонії в загін (відео)

Напередодні адвокат Дінзе повідомив, що у Сенцова внаслідок голодовки виявлено "органічне ураження серця, печінки та нирок".

Російські тюремники після заяви адвоката Дмитра Дінзе про погіршення стану здоров'я незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова повідомили про його переведення з медчастини колонії до загону.

Про це УНІАН повідомили в управлінні Федеральної служби виконання покарань РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу.

«За результатами позапланових медичних оглядів, обстежень та лабораторних показників, стан здоров'я засудженого Сенцова оцінюється як задовільний, негативної динаміки не спостерігається. Відповідно до рекомендацій лікаря його буде переведено з медичної частини установи до загону для подальшого відбування покарання», - йдеться в повідомленні.

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Тюремники зазначили, що контроль за станом здоров'я Сенцова буде продовжено згідно з вказівками лікарів - спеціалістів цивільної охорони здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, потім його вивезли до Росії. В серпні 2015 року режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Сенцов відбуває строк у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі. 14 травня 2018 року він оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. На початку жовтня Сенцов припинив голодовку. У своєму листі режисер зазначив, що в разі продовження голодовки до нього через критичний стан застосували б примусове годування.

9 грудня адвокат Дінзе повідомив, що у Сенцова внаслідок голодовки виявлено «органічне ураження серця, печінки та нирок».

25 жовтня Сенцову було присуджено премію Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова. Церемонія нагородження відбудеться 12 грудня в Страсбурзі.