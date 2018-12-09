У Сенцова виявлено ураження серця, печінки і нирок - адвокат

Тривале голодування незаконно засудженого українського режисера, за словами його захисника, не минуло безслідно.

У незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова в результаті голодування виявлено "органічне ураження" серця, печінки і нирок.

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Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінз в ефірі "Ехо Москви".

Тривале голодування Сенцова, за словами його захисника, не минуло безслідно.

"Здоров'я залишає бажати кращого, принаймні, ті органічні зміни, які у нього були, можуть минути. Наразі стовідсоткових прогнозів дати ніхто не може з приводу його здоров'я. Лікування триває, і коли закінчиться, невідомо", - сказав Дінз.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, потім його вивезли до Росії. В серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Сенцов відбуває термін в колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. На початку жовтня Сенцов припинив голодування. У своєму листі режисер зазначив, що в разі продовження голодування до нього через критичний стан застосували б примусове годування.

25 жовтня Сенцову була присуджена премія Європарламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Церемонія нагородження відбудеться 12 грудня у Страсбурзі.

26 листопада депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що європарламентарі домагаються від російських органів влади дозволу на допуск їх у колонію до Сенцова.