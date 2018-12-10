"Обличчя неживого кольору, чорніють руки": сестра Савченко розповіла про її стан

"Вона виглядає дуже погано. Коли людина так раптово переходить на сухий голод, вона згасає на очах", - заявила сестра Савченко.

Народний депутат Надія Савченко, яка 5 грудня оголосила сухе голодування, перебуває у важкому стані.

Про це повідомила її сестра Віра на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно була в Надії на побаченні. П'ятий день сухого голоду! Вона виглядає дуже погано. Коли людина так раптово переходить на сухий голод, вона згасає на очах. Обличчя неживого кольору... І чорніють руки від згущеної крові в судинах. Вночі судоми. Нирки болять. Очі світяться ще життям..." - написала вона.

За словами Віри Савченко, вона не бачила свою сестру такою ніколи - "ні в російських в’язницях, ні в українських, ні на війні".

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Раніше повідомлялося, що Савченко оголосила сухе голодування «до моменту забезпечення прав і свобод згідно Конституції України і чинного законодавства».

Нагадаємо, Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність. Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.