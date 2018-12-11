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Під Одесою група злодіїв пограбувала квартиру на 2,5 мільйони гривень (відео)

18:56, 11 грудня 2018
Суспільство
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На молодшого чоловіка покладалося завдання швидко відкрити дверний замок / поліція Одеської області

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до відділення поліції міста Южний звернувся 50-річний чоловік із заявою про те, що з його квартири винесли сейф з 80 тис. дол., дорогий верхній одяг, золоті прикраси та оргтехніку.

Провівши оперативно-розшукові заходи, працівники кримінального розшуку викрили і напередодні затримали злочинну групу на території Одеси. Зокрема, затримано двох чоловіків, 25-ти і 46-ти років, а також - 20-річну жінку.

За даними поліції, старший чоловік раніше судимий за майнове злочин, він є організатором крадіжки.

«На молодшого чоловіка покладалося завдання швидко відкрити дверний замок і разом з товаришем винести майно. Не менш «відповідальною» була і роль їхньої спільниці: жінка повинна зібрати відомості про мешканців заздалегідь вибраної квартири і в момент крадіжки стежити за обстановкою біля будинку», - розповіли в главку.

Фото прес-служба поліції

Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури поліцейські провели у місцях проживання підозрюваних невідкладні обшуки. Вилучено дверні та автомобільні «відмички», пристрій для зчитування інформації з банківських карток, готівкові кошти, частину речей заявника, а також ювелірні вироби зі срібла та золота, чоловічі та жіночі годинники, планшети, ноутбуки, фотоапарати тощо.

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Як уточнили в прес-службі прокуратури Одеської області, сьогодні за клопотанням прокуратури зловмисників взято під варту.

Також судом визначено заставу в розмірі 800 тис. грн кожному, які поки що не внесено.

Зазначається, що 46-річний організатор - уродженець Дніпропетровської області, його спільники - жителі Одеси.

Фото прес-служба поліції

«Група злодіїв орудувала в Южному. Підбираючи ключі до замків, вони пробиралися в квартири і виносили всі цінні речі. Тільки з вказаної квартири вони викрали комп'ютерну техніку, норкову шубу, золоті прикраси та металевий сейф з 80 тис. дол. і документами на нерухомість», - повідомили в прокуратурі, додавши, що загальний розмір шкоди, заподіяної господарям, становить 2,5 млн грн.

Місцева прокуратура повідомила трьом особам про підозру у крадіжці, вчиненій в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Зараз правоохоронні органи перевіряють цих осіб на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Одеської та інших областей.

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Теги: #крадіжка#Одеська область