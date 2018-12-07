Поліція спіймала злочинців, які вкрали 300 тисяч гривень з "євробляхи" у Києві (фото, відео)

Під час затримання злочинці погрожували поліцейським гранатою, застосували зброю і автомобілем травмували правоохоронця.

Столичні поліцейські спіймали злодіїв, які викрали 300 тисяч гривень з автівки на проспекті Ломоносова у Києві.

Злочинцями виявилися троє іноземців та один уроженець Луганської області, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

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Під час затримання вони погрожували поліцейським гранатою, застосували зброю і автомобілем травмували правоохоронця.

"Троє із затриманих постійно проживали в Одесі, але періодично приїжджали у столицю, де вчиняли тяжкі злочини. Четвертий фігурант – уродженець Луганської області, який із січня перебуває у розшуку за розбій у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до поліції звернувся чоловік, який розповів про пограбування. Він вийшов із банку і прямував до автівки, як раптом до нього підбігли троє невідомих, розбили скло та, погрожуючи, забрали рюкзак, в якому було 15 тисяч доларів США і документи.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, у результаті проведення спеціальної операції правоохоронці затримали трьох фігурантів злочинної групи, а за місцем їх перебування провели обшук.

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"Завдяки записам камер відеоспостереження, ми побачили, як відбувався злочин, та встановили рух напрямку, куди зловмисники втекли. Тож зорієнтували особовий склад і перекрили місця ймовірного появлення зловмисників, яких після вивчення отриманої інформації викрили у місті Вишневе у Київській області. У результаті затримали трьох громадян іншої держави, 1976, 1985 та 1989 років народження, з одеською реєстрацією проживання. Вони раніше судимі за аналогічні злочини, за які відбували покарання у місцях позбавлення волі", - розповів Крищенко.

Зазначається, що зловмисників затримували біля будинку, в якому вони переховувалися. Двох спільників, які погрожували застосувати гранату, зупинили, як тільки вони спробували забігти до помешкання. Водій і луганчанин теж намагалися втекти автомобілем і вчинили збройний опір. Правопорушники скоїли наїзд на поліцейського, у відповідь на що правоохоронці застосували зброю. При затриманні автовласник отримав вогнепальне поранення стегна, його спільнику з Луганщини вдалося втекти. Його наразі розшукують.

"У ході проведення невідкладного обшуку у квартирі та салоні Volkswagen правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату Ф-1, із запалом, набої калібру 9 та 7,62 мм, пістолет "Форт-12" із набоями, номер якого знищено, пістолет Макарова із набоями, який викрадено в м. Одеса у 2017 році з авто місцевого мешканця, а також балаклави, в’язані рукавиці, документи, мобільні телефони, кілька комплектів державних номерів і пристрій для штучного створення радіо та GSM-перешкод", - зазначили у поліції.

Двох зловмисників затримали та доставили до відділку поліції, ще одного - до лікарні.

Правоохоронці також встановили причетність затриманих до ще чотирьох злочинів у столиці та одного в Одесі.

Відкрито кримінальні провадження за статтями 186 (Грабіж), 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі готують клопотання до суду, який найближчим часом обере затриманим міру запобіжного заходу.