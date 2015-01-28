У Дніпропетровську з'явиться проспект Сергія Нігояна

Дніпропетровська міська рада ухвалила рішення про перейменування проспекту ім. Калініна в Червоногвардійському районі міста на честь героя «Небесної сотні» Героя України Сергія Нігояна.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 80 депутатів із 92, присутніх сьогодні на черговій сесії міськради.

Перейменувати проспект запропонували активісти громадських організацій Дніпропетровська, які організували збір підписів городян.

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Як повідомляв УНІАН, житель Солонянського району Дніпропетровської області Сергій Нігоян був одним із перших загиблих під час Революції Гідності в Києві. Він загинув від вогнепальних поранень 22 січня 2014 року.