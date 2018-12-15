Вихідні в 2019 році: скільки відпочиватимуть українці

На Новий рік і православне Різдво українці відпочиватимуть по три дні поспіль: з 30 грудня по 1 січня і з 5 січня по 7 січня.

В українців в 2019 році буде 11 додаткових вихідних на честь релігійних і державних свят. УНІАН розповість, коли будемо відпочивати в новому році.

Новорічні та різдвяні вихідні в 2019 році

На Новий рік і православне Різдво українці відпочиватимуть по три дні поспіль: з 30 грудня по 1 січня і з 5 січня по 7 січня.

Так, в 2019 році офіційне свято 1 січня припадає на вівторок, тож 31 грудня рекомендовано зробити неробочим, а от у суботу, 29 числа вихідний доведеться відпрацювати. Як передсвятковий, цей день буде скорочений на 1 годину.

Православне Різдво, яке відзначається 7 січня, в 2019 році випадає на понеділок, тому вихідні також для українців триватимуть три дні – з 5-го по 7 січня.

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Всі вихідні і святкові дні в 2019 році

Всього в 2019 році в Україні буде 9 офіційних і дві релігійні свята, в які не треба буде йти на роботу:

1 січня — Новий рік

7 січня — Різдво

8 березня — Міжнародний жіночий день

28 квітня — Великдень

1 травня — День праці

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)

16 червня — Трійця

28 червня — День Конституції України

24 серпня — День незалежності України

14 жовтня — Дня захисника України

25 грудня — Католицьке Різдво

Календар вихідних і святкових днів 2019

Нагадаємо, незважаючи на повідомлення, що 8 Березня скасують 2019 року – офіційно це свято все ще дарує українцям додатковий вихідний. Скасовувати чи ні святкування 8 березня в Україні, будуть вирішувати депутати Верховної Ради.

Однак за словами директора інституту Нацпам'яті Володимира В'ятровича, в Україні зміниться концепція 8 Березня. За словами історика, серед молодого покоління якоїсь ностальгії за таких свят як 8 Березня, немає.